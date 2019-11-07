У Польщі зафіксували найнижчий рівень безробіття за останні 30 років

Безробіття в Польщі в жовтні було на рівні 5,1 відсотка, тобто не змінилося від вересня, заявило Міністерства родини, праці і соціальної політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Віцеміністр Станіслав Швед повідомив, що наприкінці жовтня в усій Польщі було 841,9 тисячі безробітних. Порівняно з кінцем вересня – це на 9,3 тисячі осіб менше. Число непрацевлаштованих зменшилося в 14-ти воєводствах. Найбільше – в Сілезькому, Любуському, Лудзькому та Мазовєцькому.

Кількість вакансій, які роботодавці виклали в управліннях праці, у жовтні перевищила 111 тисяч. Порівняно з вереснем, це зростання на 0,4 відсотка. "Я думаю, ці дані свідчать про добру або дуже добру ситуацію на ринку праці. Лідером із найнижчим рівнем безробіття надалі є Великопольща – 2,8 відсотка. На протилежному полюсі – Вармінсько-Мазурське воєводство – 8,6 відсотка. Тобто різниця між воєводствами зменшується", – сказав віцеміністр родини, праці і соціальної політики.

Політик додав, що в жовтні рівень безробіття у Польщі був найнижчим за останні 30 років.

За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП країни щороку.

Читайте також: "Польща наша: як масовий приїзд українців змінив сусідню країну".