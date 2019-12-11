У Швейцарії обрали президента на 2020 рік

Президентом Швейцарії на наступний рік обрали соціалістку Симонетту Сомаругу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Le Matin.

У середу Федеральні збори Швейцарії проводили голосування за нового президента.

Кандидатуру Симонетти Сомаруги підтримали 186 з 200 депутатів.

Вона стане президентом вже вдруге – наприкінці 2014 року її кандидатуру на посаду президента підтримали 181 з 210 депутатів.

Симонетта Сомаруга

Майбутня президентка заявила, що головними пріоритетами для неї будуть теми клімату, взаємодії з Європою та солідарності.

На президентській посаді Сомаруга змінить Велі Маурера, який також перебуває на цій посаді вдруге.

Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.

Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.

Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.