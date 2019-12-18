В Єврокомісії розказали про очікування від газових переговорів з Україною та РФ

Європейська комісія розраховує на досягнення політичної угоди щодо транзиту газу за підсумками тристоронніх переговорів за участі України та РФ, що відбудуться 19 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії на брифінгу Тім МакФі у Брюсселі.

"Ми не можемо спекулювати щодо того, якими будуть результаті переговорів. Але ми очікуємо на конструктивну дискусію і досягнення політичної угоди, яка враховуватиме всі ключові параметри для майбутнього контракту із транзиту газу", - сказав МакФі.

Він також заявив, що після зустрічі, яка на відміну від попередніх відбудеться у Берліні, а не в Брюсселі, планується пресконференція, орієнтовно о 19:30 за київським часом

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

"Україна буде домовлятися про газ далі, можливо, непросто, можливо, з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" недобудований", - заявив він.