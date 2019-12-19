ЄС офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу в четвер офіційно погодила раніше схвалене політичне рішення лідерів ЄС про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради Євросоюзу у четвер.

"Сьогодні Рада (ЄС) продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні галузі російської економіки, до 31 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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"Це рішення ухвалене після звіту президента Макрона та канцлерки Меркель перед Європейською радою 12 грудня 2019 року про стан виконання Мінських угод, з якими пов'язане рішення про підтримання санкцій. Зважаючи на те, що Мінські угоди виконуються не повністю, Європейська рада одноголосно прийняла політичне рішення про оновлення економічних санкцій проти Росії", - зазначено у повідомленні.

Далі формальне рішення повинно бути опубліковано в "Офіційному віснику" ЄС, після чого воно набуде чинності.

Термін дії нинішніх санкцій, які були продовжені 27 червня нинішнього року, закінчуються 31 січня 2020 року.

Економічні санкції були введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації в Україні з подальшим посиленням у вересні 2014 року.