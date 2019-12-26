Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.

"Аваков провів дуже детальний брифінг для нас, закордонних послів. Але водночас я читаю, що пише українська преса, і чудово розумію, що є питання. Аваков запитав кілька держав-партнерів про допомогу (у розслідуванні. - Ред.). І мені відомо, що кілька з них зараз вивчають, чим би ми могли допомогти", - сказав Тейлор.

Дипломат заявив, що не впевнений у тому, що Аваков особисто переконаний у провині тих, кому висунули офіційні звинувачення у вбивстві Шеремета.

"Він не повідомив нас про свої висновки, але він сказав, що попереду "багато роботи". Тому я справді не думаю, що і він сам переконаний", - додав Тейлор.

Нагадаємо, один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугар відправив під домашній арешт.

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