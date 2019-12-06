Поліція звинуватила експрезидента Словаччини в податковому шахрайстві
Колишньому президенту Словаччини Андрею Кісці висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання SME.
Звинувачення пов'язано з розслідуванням навколо діяльності компанії Kiska Travel Agency (KTAG) в 2013 і 2014 роках, що належить колишньому президентові.
"Шахрайство пов'язане з розміщенням податкових документів для передвиборної президентської кампанії на рахунках компанії, хоча ця діяльність не була предметом її бізнесу", - заявили в поліції.
У 2017 році колишній глава МВС Словаччини Роберт Калиняк заявляв, що KTAG в 2014 році недоплатила податків з прибутку до держбюджету на 27 тисяч євро, і її власники попросили повернути їм ПДВ в сумі 146 тисяч євро з витрат на передвиборчу кампанію.
Держава не виплатила відшкодування, але сама заява про це є кримінальним злочином. Компанія раніше вже заплатила штраф.
У травні 2019 року Комітет парламенту Словаччини оштрафував Кіску на три президентські зарплати за те, що він приховав факт фінансування своєї передвиборчої кампанії з коштів KTAG. Сума штрафу склала 39 тисяч євро.
Сам Кіска вже прокоментував звинувачення і назвав їх "брудною політичною кампанією". "І це доказ політичного шантажу і мафії, яка контролює Словаччину", - сказав він.
У червні Кіска створив нову партію, яка буде називатися "Для людей" (Za ľudí), і планує з нею брати участь у виборах, які заплановані на 29 лютого.