Поліція звинуватила експрезидента Словаччини в податковому шахрайстві

Колишньому президенту Словаччини Андрею Кісці висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання SME.

Звинувачення пов'язано з розслідуванням навколо діяльності компанії Kiska Travel Agency (KTAG) в 2013 і 2014 роках, що належить колишньому президентові.

"Шахрайство пов'язане з розміщенням податкових документів для передвиборної президентської кампанії на рахунках компанії, хоча ця діяльність не була предметом її бізнесу", - заявили в поліції.

У 2017 році колишній глава МВС Словаччини Роберт Калиняк заявляв, що KTAG в 2014 році недоплатила податків з прибутку до держбюджету на 27 тисяч євро, і її власники попросили повернути їм ПДВ в сумі 146 тисяч євро з витрат на передвиборчу кампанію.

Держава не виплатила відшкодування, але сама заява про це є кримінальним злочином. Компанія раніше вже заплатила штраф.

У травні 2019 року Комітет парламенту Словаччини оштрафував Кіску на три президентські зарплати за те, що він приховав факт фінансування своєї передвиборчої кампанії з коштів KTAG. Сума штрафу склала 39 тисяч євро.

Сам Кіска вже прокоментував звинувачення і назвав їх "брудною політичною кампанією". "І це доказ політичного шантажу і мафії, яка контролює Словаччину", - сказав він.

У червні Кіска створив нову партію, яка буде називатися "Для людей" (Za ľudí), і планує з нею брати участь у виборах, які заплановані на 29 лютого.