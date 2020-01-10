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У Словаччині через страйк автоперевізників заблоковані десятки доріг

П'ятниця, 10 січня 2020, 15:23

У Словаччині через страйк автоперевізників заблоковано рух на багатьох ділянках автодоріг по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Автоперевізники вимагають скоротити дорожній податок на 50% і призупинити збір плати за проїзд до проведення тендеру на нового оператора системи, яка знімає плату.

Міністерство фінансів заявило, що допускає незначні поступки, але переговори поки тривають.

Вантажівки заблокували рух при в'їзді в Жиліну, Кошице, Комарно та інші великі міста. Частково перекрито рух автотранспорту на в'їзді в Братиславу.

 На прикордонному переїзду з Чехією "Кути-Бродське" вантажівки зайняли всю ліву смугу, залишивши проїзд лише для легкових автомобілів.

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