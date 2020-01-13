Вибори президента Польщі: за чинного главу держави готові голосувати майже 48%
Чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську перед виборами глави держави, які відбудуться навесні.
Такими є результати опитування Estymator, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
47,7% опитаних, які заявили про готовність голосувати в президентських виборах, підтримають Анджея Дуду. Віцеспікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська може розраховувати на результат на рівні 22,7%.
Інші кандидати в президенти мають набагато меншу підтримку, ніж Дуда і Кідава-Блонська.
Глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш може розраховувати на 9%, а Роберт Бєдронь з "Лівиці" на 8,8%.
Дослідження проводилося в період 9-10 січня серед 1018 дорослих громадян Польщі.
Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року.