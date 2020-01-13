Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Німеччині на авіабазі знайшли мертвими двох військових США

У Венеції пересохли канали

Прем’єр Польщі пообіцяв боротись за історичну правду після заяв Путіна

Генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет






Вибори президента Польщі: за чинного главу держави готові голосувати майже 48%

Понеділок, 13 січня 2020, 09:26

Чинний президент Польщі Анджей Дуда з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську перед виборами глави держави, які відбудуться навесні.

Такими є результати опитування Estymator, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

47,7% опитаних, які заявили про готовність голосувати в президентських виборах, підтримають Анджея Дуду.  Віцеспікер Сейму Малгожата Кідава-Блонська може розраховувати на результат на рівні 22,7%.

Інші кандидати в президенти мають набагато меншу підтримку, ніж Дуда і Кідава-Блонська.

Глава Селянської партії Владислав Косіняк-Камиш може розраховувати на 9%, а Роберт Бєдронь з "Лівиці" на 8,8%.

Читайте також
Замість Туска: хто кине виклик президенту Дуді на польських виборах

Дослідження проводилося в період 9-10 січня серед 1018 дорослих громадян Польщі.

Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2020 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua