"Диявол у деталях": ЄС заявив про можливий позов у СОТ проти торгової угоди США-Китай

Європейський Союз перевірить, чи відповідає велика угода США та Китаю глобальним торговим правилам, заявив у четвер єврокомісар з питань торгівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу Вашингтон та Пекін відмовилися від 18-місячної торгової війни, яка похитнула глобальне економічне зростання, підписавши початкову угоду, згідно з якою Китай наростить купівлю товарів і послуг у США.

"Диявол у деталях", - заявив єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган. Він додав, що наразі деталі є "трохи схематичними".

"Вони вийшли за звичні рамки укладання угод... і домовляються безпосередньо на двосторонній основі, і нам доведеться оцінити, чи відповідає це СОТ".

Хоган заявив, що "структурні реформи" в Китаї, яких прагнуть ЄС та Сполучені Штати, не були згадані в угоді, і ЄС хоче побачити, що буде на другому етапі переговорів між США та Китаєм.

Він також заявив, що Сполученим Штатам та ЄС необхідно терміново вирішити суперечку щодо субсидій на літаки. Тільки Пекін і китайська аерокосмічна промисловість в підсумку отримають користь від трансатлантичної суперечки в дусі "око за око" щодо мит.