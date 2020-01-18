МЗС РФ визнало, що Червона армія не принесла Польщі свободу

МЗС Росії відреагувало на заяву польських дипломатів про те, що звільнення Варшави від нацизму Радянським Союзом не принесло країні свободи, заявивши, що Червона армія врятувала полякам життя, а за свободу треба було боротися самим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява російського МЗС стала реакцією на твіт посольства Польщі у РФ, у якому йшлося, що звільнення від нацистської окупації принесло країні не свободу, а радянський терор.

"Ми поважаємо кров, пролиту в боротьбі проти нацизму, але в 1945 році сталінський режим приніс Польщі терор, злочинну і надмірну експлуатацію. Червона Армія звільнила Варшаву від нацистів, але не принесла полякам свободи!" - заявили польські дипломати.

У відповідь МЗС РФ зазначило у Twitter, що "звільнивши Варшаву і всю Польщу від нацистів, Червона Армія врятувала полякам життя. Свободу ж треба було відстоювати самим".

"Дочекалися офіційного підтвердження, що вхід Червоної Армії в 45 році не був пов'язаний з приходом до Польщі свободи. Це правильний крок в напрямку спільної правди про 1945 рік. Спасибі", - відреагувало на повідомлення російського міністерства посольство Польщі.