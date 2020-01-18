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МЗС РФ визнало, що Червона армія не принесла Польщі свободу

Субота, 18 січня 2020, 11:10

МЗС Росії відреагувало на заяву польських дипломатів про те, що звільнення Варшави від нацизму Радянським Союзом не принесло країні свободи, заявивши, що Червона армія врятувала полякам життя, а за свободу треба було боротися самим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява російського МЗС стала реакцією на твіт посольства Польщі у РФ, у якому йшлося, що звільнення від нацистської окупації принесло країні не свободу, а радянський терор. 

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"Ми поважаємо кров, пролиту в боротьбі проти нацизму, але в 1945 році сталінський режим приніс Польщі терор, злочинну і надмірну експлуатацію. Червона Армія звільнила Варшаву від нацистів, але не принесла полякам свободи!" - заявили польські дипломати. 

У відповідь МЗС РФ зазначило у Twitter, що "звільнивши Варшаву і всю Польщу від нацистів, Червона Армія врятувала полякам життя. Свободу ж треба було відстоювати самим".

"Дочекалися офіційного підтвердження, що вхід Червоної Армії в 45 році не був пов'язаний з приходом до Польщі свободи. Це правильний крок в напрямку спільної правди про 1945 рік. Спасибі", - відреагувало на повідомлення російського міністерства посольство Польщі.

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