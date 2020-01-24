Україна просить ЄС відреагувати на недружні дії Азербайджану – джерело

Азербайджан, який був місцем проведення офіційного заходу під егідою Східного партнерства ЄС, відмовив в участі представниці України через її вірменське походження.

Про це розповіло "Європейській правді" джерело, поінформоване про перебіг конфлікту; також редакція бачила копію документа, надісланого Міністерством внутрішніх справ до делегації ЄС.

Йдеться про семінар "Аналіз конфліктів", який проходив 13-16 січня у Баку. Семінар був організований Євросоюзом для країн Східного партнерства.

Роботу з організації зустрічі проводив "Європейський коледж безпеки та оборони" (ЄКБО), який є структурною одиницею Європейської служби зовнішніх дій.

"На офіційне запрошення ЄКБО, отримане через Міністерство зовнішніх справ України, Міністерство внутрішніх справ повідомило кандидатуру для участі в заході, яка була включена до складу делегації України. Номіновані кандидати від України були підтверджені ЄКБО, пройшли необхідне онлайн-навчання та отримали електронні квитки. Водночас напередодні виїзду... була отримана інформація, що участь представника МВС України у заході неможлива у зв'язку з відмовою Азербайджанської сторони у в’їзді для представника України вірменського походження", - говориться в документі.

У листі не називається ім’я цього співробітника, однак, за даними ЄвроПравди, йдеться про директора департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мері Акопян.

"Азербайджанська сторона демонструє небажання інтегруватися у спільний проєвропейський простір. Зазначений випадок створює прецедент недружнього ставлення до України", - йдеться у листі.

МВС просить посольство ЄС "рекомендувати Європейському коледжу безпеки та оборони утриматися в подальшому від проведення заходів на території Азербайджанської республіки".

Разом із тим в українському уряді вирішили не робити цей конфлікт публічним, зазначив один зі співрозмовників ЄП.