Зеленський їде до Польщі для участі у заходах з нагоди 75-ї річниці звільнення Освенцима

Президент України Володимир Зеленський у неділю їде до Польщі для участі в пам’ятних заходах, які відбудуться в Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Офіс президента.

"26-27 січня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться у повідомленні.

Програмою візиту також передбачена зустріч Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У списку гостей церемонії, присвяченої 75-річчю звільнення колишнього концентраційного табору, є також королівські пари з Голландії та Іспанії, а також прем’єр Франції і президент Німеччини.

Російського президента Владіміра Путіна не запросили. Росію представлятиме посол цієї країни у Варшаві.

Найважливішими гостями урочистості будуть колишні в’язні. Організатори анонсували, що їх має приїхати близько двох сотень.