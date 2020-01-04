Brexit: Джонсон почне торгові переговори з фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почне переговори про торгівлю країни з ЄС після Brexit з новим президентом Європейської комісії, коли вона відвідає Даунінг-Стріт наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн у середу вперше після того, як вона зайняла цю посаду, за три тижні до виходу Британії з ЄС 31 січня.

Фон дер Ляєн запропонувала минулого місяця, щоб Джонсон переглянув свою відмову від розширення 11-місячного терміну для узгодження договору щодо майбутніх відносин Великої Британії з ЄС після Brexit.

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Під час перехідного періоду після Brexit Велика Британія залишатиметься в митному союзі та єдиному ринку блоку, тобто продовжуватиме торгувати за правилами ЄС до кінця 2020 року.

Джонсон виключив можливість збереження цих умов протягом наступних двох років. Він стверджує, що існує достатньо часу для узгодження угоди з ЄС, що стосується питань, зокрема торгівлі, внутрішньої безпеки, транспорту та обміну даними.

Британська угода про вихід дозволяє до 1 липня домовитися про розширення перехідного періоду. Якщо до кінця 2020 року не буде укладено жодної торговельної угоди, і її продовження не відбудеться, Велика Британія зіткнеться з великими розладами у своїй економіці, оскільки мита та обмеження кількості негайно будуть застосовані до товарів, що продаються на єдиний ринок.