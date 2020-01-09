У Словенії невідомі спалили 8-метрову статую Трампа

Дерев'яну статую президента США Дональда Трампа спалили дотла у Словенії, на батьківщині його дружини Меланії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Майже восьмиметрова споруда, зведена торік в селі на північному сході Словенії, зображувала Трампа з його фірмовою зачіскою, у синьому костюмі, білій сорочці та довгій червоній краватці. Його права рука - стиснута в кулак - була піднята високо, як у Статуї свободи в Нью-Йорку.

Словенська поліція шукає особу, яка вчинила підпал.

Механізм всередині статуї при запуску відкривав рот "Трампа", пофарбований у червоне, і показував зуби, схожі на акулячі.

"Як і всі популісти, статуя має два обличчя", - сказав її творець Томаз Шлегль, відкриваючи статую минулого серпня. "Одне є гуманним і приємним, інше - вампіром".

Незважаючи на те, що статуя швидко стала туристичною родзинкою, деякі місцеві жителі були незадоволені її зовнішнім виглядом, обіцявши спалити її на Хелловін, 31 жовтня. Статую мали перенести в інше село в цьому районі.

Мілан Балазич, мер містечка Моравче, де статуї не стало, сказав, що невідомі спалили її.

Він сказав, що підпал статуї "є символом нетерпимості до мистецьких проєктів у нашому суспільстві".

У Словенії не вперше вирізали з дерева члена сім'ї Трампа.

Статуя американської першої леді, яку відкрили в її рідному місті Севніца в червні торік, також викликала змішані реакції мешканців.

Перша леді народилася з прізвищем Кнавс (Melanija Knavs), але змінила його, як і написання імені, на Кнаусс (Melania Knauss), коли почала працювати моделлю. Вона оселилася в Нью-Йорку в 1996 році і познайомилася з Трампом через два роки.

Меланія рідко згадує Словенію у своїх публічних виступах і не відвідувала маленьку центральноєвропейську країну з моменту інавгурації Трампа.