США працюватимуть з Угорщиною, щоб зняти блокаду України в НАТО

США наполягають, що НАТО – не місце для вирішення двосторонніх проблем між членами і партнерами блоку, та обіцяють працювати з Угорщиною для зняття української блокади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок заявила посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час онлайн-брифінгу в Брюсселі напередодні міністерської зустрічі Альянсу.

"Ми підтримуємо отримання Україною статусу партнера із розширених можливостей…та хочемо мати можливість проводити зустрічі на рівні міністрів оборони за участі України. Ми дуже сподіваємось, що Угорщина працюватиме з нами, аби це трапилося", - зазначила представниця США.

За її словами, позиція Вашингтона полягає у тому, що двосторонні проблеми не повинні стримувати ключові зусилля НАТО. Особливо тоді, як Україна так сильно потребує допомоги Альянсу, зазначила посол.

"І ми хочемо гарантувати, що права людини поважають в усіх країнах-партнерах і членах НАТО. У цьому випадку це двосторонні розбіжності і ми дуже сподіваємось, що Угорщина відкладе вбік цю проблему. Ми будемо працювати з Угорщиною, щоб упевнитись, що Україна поважає права меншин", - додала Хатчісон.