Фінська авіакомпанія може скоротити персонал через коронавірус

Фінська авіакомпанія Finnair проведе переговори щодо скорочення персоналу, які торкнуться пілотів далеких рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Переговори викликані винятковою ситуацією, що склалася внаслідок епідемії коронавірусу. Метою переговорів є з'ясування можливості тимчасового звільнення персоналу.

Авіакомпанія скасувала всі рейси, що прямують до континентального Китаю аж до кінця березня. В цілому скасовано близько двохсот рейсів.

Переговори почнуться наступного тижня і торкнуться близько семисот пілотів далеких рейсів.

Десятки авіакомпаній по всьому світу скасували рейси в Китай для запобігання подальшого поширення коронавірусу.

Також багато компаній призупинили або перервали відрядження своїх співробітників.