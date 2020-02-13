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Фінська авіакомпанія може скоротити персонал через коронавірус

Четвер, 13 лютого 2020, 09:59

Фінська авіакомпанія Finnair проведе переговори щодо скорочення персоналу, які торкнуться пілотів далеких рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Переговори викликані винятковою ситуацією, що склалася внаслідок епідемії коронавірусу. Метою переговорів є з'ясування можливості тимчасового звільнення персоналу.

Авіакомпанія скасувала всі рейси, що прямують до континентального Китаю аж до кінця березня. В цілому скасовано близько двохсот рейсів.

Переговори почнуться наступного тижня і торкнуться близько семисот пілотів далеких рейсів.

Десятки авіакомпаній по всьому світу скасували рейси в Китай для запобігання подальшого поширення коронавірусу.

Також багато компаній призупинили або перервали відрядження своїх співробітників.

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