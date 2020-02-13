Фінська авіакомпанія може скоротити персонал через коронавірус
Фінська авіакомпанія Finnair проведе переговори щодо скорочення персоналу, які торкнуться пілотів далеких рейсів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Переговори викликані винятковою ситуацією, що склалася внаслідок епідемії коронавірусу. Метою переговорів є з'ясування можливості тимчасового звільнення персоналу.
Авіакомпанія скасувала всі рейси, що прямують до континентального Китаю аж до кінця березня. В цілому скасовано близько двохсот рейсів.
Переговори почнуться наступного тижня і торкнуться близько семисот пілотів далеких рейсів.
Десятки авіакомпаній по всьому світу скасували рейси в Китай для запобігання подальшого поширення коронавірусу.
Також багато компаній призупинили або перервали відрядження своїх співробітників.