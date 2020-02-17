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Литва остаточно програла суперечку з "Газпромом" на 1,4 млрд євро

Понеділок, 17 лютого 2020, 13:31

Литва остаточно програла майже восьмирічну суперечку з російським концерном "Газпром" про компенсацію в розмірі приблизно 1,4 млрд євро за занадто дорогі поставки російського газу в період 2004-2012 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Верховний суд Швеції в грудні 2019 року відхилив прохання Литви переглянути несприятливе для неї рішення Апеляційного суду Швеції – останній не змінив прийняте в 2016 році рішення Стокгольмського арбітражу.

"Верховний суд Швеції в кінці грудня прийняв рішення не переглядати прийняте апеляційним судом в липні минулого року рішення не анулювати рішення Стокгольмського арбітражу у справі Литви проти "Газпрому". Суд не навів мотиви свого рішення", - сказали в Міністерстві енергетики Литви.

Розгляд спору в Стокгольмському арбітражі і шведських судах в цілому коштував Литві майже 10,5 млн євро.

Стокгольмський арбітраж в червні 2016 року оголосив, що не вбачає провини російської компанії, проте визнав, що, поставляючи газ Литві і здійснюючи управління акціями компанії Lietuvos dujos, "Газпром" спровокував конфлікт інтересів. Через рішення арбітражу Литві не вдалося повернути собі переплату за газ у розмірі приблизно 1,4 млрд євро, яка утворилася за газ, поставлений Литві "Газпромом" в період 2004-2012 років.

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