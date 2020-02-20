Обмеження на ввезення української курятини до ЄС ще діють - Держпродспоживслужба

Обмеження на ввезення української курятини до Європейського Союзу і низки інших країн, запроваджені через спалах пташиного грипу в Україні в січні, поки ще діють.

Про це заявила в.о. голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Ольга Шевченко, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні обмеження щодо імпорту діють для всієї території України. Однак, за інформацією наших джерел, країни-члени ЄС підтримали пропозицію щодо застосування зонування з грипу птиці в Україні. Офіційне рішення Європейської комісії буде опубліковано через десять днів після засідання, яке відбулося 13-14 лютого", - сказала Шевченко.

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Що стосується Білорусі, яка також призупинила імпорт української курятини, яєць та інших продуктів птахівництва, Шевченко розповіла, що Держпродспоживслужба веде переговори з кожною окремою країною про скасування імпортних обмежень і визнання вжитих заходів з ліквідації грипу.

"Спалах грипу птиці в Україні був одиничним, всіх необхідних фітосанітарних заходів вжито і завершено. Ми очікуємо, що наші торговельні партнери з повагою поставляться до українського законодавства і процедур, і відновлять імпорт", - зазначила вона.

Зазначимо, що 29 січня в рамках Ради асоціації Україна-ЄС українська сторона переконувала європейських партнерів локалізувати заборону найближчими селами навколо виявлених осередків зараження.

Нагадаємо, у березні 2019 року Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.

Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.