Чехія пригрозила покинути саміт ЄС через позицію багатих країн щодо бюджету

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що якщо чотири країни і далі наполягатимуть на обмеженні бюджету ЄС, він "поїде додому".

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав у Twitter.

"Мені цікаво, як далі проходитиме Європейська рада. Якщо група чотирьох багатих країн, таких як Швеція, Данія, Нідерланди і Австрія продовжуватимуть наполягати на своєму, нам можна відразу їхати додому. Вони хочуть, щоб у бюджет внесли на 75 мільярдів євро менше, ніж пропонує президент Європейської ради" - написав Бабіш.

Jsem zvědav na pokračování Evropské rady. Jestli bude skupina čtyř bohatých zemí Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a Rakousko dál trvat na svém, můžeme jet rovnou domů. Navrhují, aby do rozpočtu odvedly všechny státy o 75 mld. eur méně, než navrhuje @eucopresident. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 21, 2020

Він додав, що при цьому ці країни хочуть зберегти для себе 14,4 мільярдів євро знижок, або rebates, які відшкодовуються країнам, чий внесок у бюджет більший за суму, яку вони з нього отримують у вигляді субсидій, дотацій тощо.

За словами Бабіша, Чехія в жодному разі не може на це погодитися.

У своїй бюджетній пропозиції на 2021-27 роки голова Єврокомісії Шарль Мішель з метою покрити "діру", утворену виходом Британії з Євросоюзу (між 10 і 12 млрд на рік) запропонував багаторічний фінансовий план на суму 1,094 трильйона євро (1,074% ВВП ЄС). Однак багаті країні при цьому готові платити 1% від ВВП.