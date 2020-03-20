В МЗС планують повернути ще понад 23 тис. українців з-за кордону

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що в Україну планується ще повернути понад 23 тис. українців з-за кордону.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок під час відеобрифінгу для іноземного дипломатичного корпусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Божок сказав, що наразі вдалося повернути в Україну з-за кордону понад 23 тисячі українців.

"Перед нами також досі стоїть виклик такої самої кількості українців - трохи більше 23 тисяч залишаються за кордоном", - додав він.

Божок зазначив, що минулої доби, 19 березня, було забезпечено повернення в Україну понад 8 тисяч українців. За його словами, за попередні два дні разом з авіаперевізниками було організовано понад 117 рейсів до України за зниженими цінами.

"Сьогодні у нас заплановано близько 42 рейсів з Єгипту, Німеччини, Сполученого Королівства, Туреччини, Іспанії, Кіпру, ОАЕ, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Литви, Швеції, Швейцарії і Франції", - уточнив Божок.