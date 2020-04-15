Трамп призупиняє фінансування ВООЗ

Президент США призупиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я( ВООЗ), заявивши, що організація "не виконала свій головний обов’язок".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку адміністрації призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.

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"Я даю вказівку адміністрації призупинити фінансування, доки відбувається дослідження ролі ВООЗ у серйозній неефективності та приховуванні поширенню вірусу… ВООЗ не виконала свій головний обов’язок і має понести відповідальність", - зазначив Трамп.

За його словами, ВООЗ мала би відправити до Китаю незалежних експертів для об’єктивної оцінки ситуації. На думку президента США, якби ВООЗ раніше наполягла на припиненні пасажирського авіасполучення з Китаєм, поширення вірусу можна було б спинити.

Генереальний секретар ООН Антоніо Гутерріш зазначив, що зараз, у розпал пандемії, "не час" для скорочення фінансування ВООЗ.

Всередині країни Дональда Трампа також критикували за недостатню реакцію на початку епідемії. Зокрема, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.

США надають ВООЗ найбільші фінансові внески. Минулого року внесок США становив 400 млн доларів – близько 15% загального бюджету організації.

Нагадаємо, ще 7 квітня Дональд Трамп звинуватив ВООЗ у важкій ситуації в США через коронавірус та пригрозив замороженням внесків до неї. Водночас, на запитання, чи є розпал пандемії відповідним часом для такого рішення, презизент США відповів, що "не каже що збирається це зробити", але "збирається переглянути це питання".

Станом на 15 квітня, кількість загиблих від коронавірусу у США досягла 25 981, підтверджених заражень коронавірусом - 608,377.