В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі

В Європейському союзі назвали взаємний обмін утримуваними особами на Донбасі довгоочікуваним кроком на шляху реалізації одного з заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" у грудні.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

"Це довгоочікуваний наступний крок на шляху реалізації одного із заходів, узгоджених на саміті Паризького нормандського формату 9 грудня 2019 року. Європейський Союз очікує, що всі сторони продовжать роботу з виконання Мінських домовленостей, в тому числі спираючись на рекомендації, узгоджені під час саміту" - йдеться у заяві.

Європейський союз нагадав про свою підтримку нормандського формату, ОБСЄ і Тристоронньої контактної групи.

"Повне виконання Мінських домовленостей - це єдиний шлях до досягнення стійкого і мирного врегулювання конфлікту на сході України" - наголосили в ЄС.

Також Брюссель закликав Росію і підтримувані нею збройні формування забезпечити свободу пересування через лінію зіткнення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і гуманітарних суб'єктів, а також надати доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста до всіх осіб, що залишилися під вартою.

16 квітня відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Було звільнено 20 українських громадян. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових та один правоохоронець.