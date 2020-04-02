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Вибори у США: Байден закликав відкласти висунення суперника Трампа

Четвер, 2 квітня 2020, 10:10

Колишній віцепрезидент США Джо Байден в середу ввечері закликав перенести національний з’їзд Демократичної партії, на якому має бути висунутий суперник Трампа на президентських виборах у листопаді, через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times. 

Байден пропонує перенести партійне зібрання з середини липня на серпень.

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"Я сумніваюся, що демократичний з’їзд зможе відбутися в середині липня, на початку липня. Думаю, його доведеться перенести на серпень", - сказав Байден у телешоу Джиммі Феллона на каналі NBC.

Байден вдруге за два дні поставив під сумнів терміни проведення з’їзду, який запланований з 13 до 16 липня в Мілуокі. У вівторок він сказав у інтерв'ю MSNBC, що "важко уявити", щоб з'їзд демократів пройшов, як було заплановано раніше.

Стосовно призначених на 3 листопада загальних виборів Байден сказав, що владі слід підготувати більше бюлетенів для дистанційного голосування, а також розглянути можливість проведення віртуального голосування.

Старші члени Демократичної партії прогнозували, що партія отримає свого кандидата в президенти в кінці квітня. Але через пандемію коронавірусу багато штатів відклали проведення праймеріз, внутрішньопартійних виборів, на яких кандидати від демократів змагаються за партійну номінацію на президентських виборах.

У передвиборчій гонці Байден випереджає свого опонента сенатора Берні Сандерса за кількістю делегатів. На останніх праймеріз в середині березня колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства. 

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