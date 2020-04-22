Північна Македонія послабила коронавірусні обмеження

Влада Північної Македонії пом'якшила обмеження на пересування громадян, запроваджені у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Північної Македонії.

Влада республіки раніше посилила обмеження на пересування жителів, щоб перешкоджати поширенню коронавірусу. Було заборонено рух громадян на всій території країни в будні з 16.00 до 5.00 і всі вихідні - з 16.00 п'ятниці до 5.00 понеділка.

Тепер повнолітнім громадянам до 67 років дозволили вихід з дому в будні з 5.00 до 19.00, в суботу до 15.00. Особи старше цього віку можуть перебувати на вулиці з 5.00 до 12.00 в будні, і до 11.00 в суботу.

Громадяни молодше 18 років зможуть виходити в будні з 13.00 до 19.00 і з 12.00 до 15.00 в суботу.

Нові заходи набирають чинності з четверга, 23 квітня.