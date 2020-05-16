Північна Македонія продовжила надзвичайний стан на два тижні

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський оголосив про продовження надзвичайного стану через коронавірус на 14 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 24МК.

Після засідання Ради Безпеки Пендаровський підкреслив, що радився з кількома експертами щодо продовження надзвичайного стану.

Він сказав, що Рада Безпеки дійшла висновку, що компетентні установи працюють узгоджено і що ситуація покращилася, і очевидно, що країна добре справляється з кризою.

"Після обширних консультацій, які я проводив в останні дні та сьогодні із експертами з декількох галузей та з радниками у Кабінеті міністрів, і виходячи з сказаного та запропонованого на сесії, я вирішив оголосити новий надзвичайний стан тривалістю лише 14 днів замість 30 днів. Враховуючи позитивні тенденції, я думаю, що 14 днів достатньо", - сказав він.

За його словами, причиною цього рішення є необхідність впровадження економічних та соціальних заходів для пом’якшення наслідків пандемії, які вже відчуваються внаслідок того, що величезна кількість компаній не працювала і досі не працює.

За минулу добу в Північній Македонії виявлено 22 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих з початку епідемії становить 1767 осіб, кількість тих, хто вилікувався - 1267, померли 98 осіб.