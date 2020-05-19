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Lufthansa очікує, що сотні її літаків не будуть використовуватися до 2022 року - ЗМІ

Вівторок, 19 травня 2020, 20:09

Авіакомпанія Lufthansa готується до того, що сотні її літаків залишаться на землі через пандемію коронавірусу до 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться у листі авіакомпанії своїм співробітникам.

Виконавча рада німецької авіакомпанії заявила, що 300 літаків залишаться без використання в 2021 році, а 200 літаків і в 2022 році.

"Влітку 2023 року, коли ми, як сподіваємося, залишимо цю кризу позаду, у нас все ще буде флот, який, швидше за все, буде на 100 літаків меншим", - йдеться в листі.

Згідно з річним звітом авіакомпанії, на кінець 2019 року її парк налічував 763 літаки.

Керівництво компанії у зв’язку з цим попередило про істотні скорочення персоналу в окремих підрозділах.

Як повідомлялося, авіакомпанія Lufthansa збирається відновити польоти з Києва у червні – з 3 рейсів на тиждень до Франкфурта.

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