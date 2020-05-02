Глава МЗС Литви: пандемія не заважає РФ продовжувати агресію проти України

Пандемія коронавірусу не заважає Росії продовжувати агресію на сході України.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Вірус не заважає прямій російській агресії проти України. Статистика показує, що кількість обстрілів збільшилася, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року", - сказав міністр.

За його словами, у східній частині України з'явилися і додаткові проблеми.

"Туди не можуть потрапити спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі, незважаючи на те, що їх мандат це дозволяє", – сказав Лінкявічюс.

Міністр, реагуючи на ситуацію в Східній Україні, коли під час запеклих боїв загинув один український військовий і ще 4 були поранені, ще в кінці лютого сказав, що Росія не дотримується Мінських угод.

Лінкявічюс підкреслив, що криза, пов'язана з коронавірусом - зручний час для поширення пропаганди, тому європейські країни повинні залишатися пильними і координувати свої дії.