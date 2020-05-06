Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Держдепі вважають, що "1+1" повторив фейк РФ про "американські лабораторії"

Україна запропонувала "нормандській четвірці" змінити формат мінських переговорів

Німеччина відкриє всі магазини, соціальні контакти обмежені до 5 червня

Угорщина ініціює в ЄС спільні обмеження на імпорт курятини






Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус

Середа, 6 травня 2020, 16:56

У ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички між поліцією і кількома сотнями молодих людей, які зібрались на вечірку попри пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini

Інцидент стався у селищі Ая-Параскеві під Афінами. За даними поліції, близько 400 молодих людей, які зібралися на місці та випивали, побачивши приїзд поліції, почали кидати у них пляшки та каміння.

 

Поліцейські прибули, аби наказати натовпу розійтися, щоб уникнути поширення коронавірусу. 

Про затримання та арешти не повідомляється.

У повідомленні на Facebook мер Ая-Параскеві розповів, що молодь зібралася на площі у відповідь на заклик у соціальних мережах. Він закликав до урядових заходів, щоб захистити район від беззаконня.

Він заявив, що "такі натовпи є бомбами для передачі коронавірусу", та пообіцяв обговорити це питання з прем'єр-міністром. На цій площі вже багато років є проблеми з торгівлею наркотиками. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Греція
powered by lun.ua