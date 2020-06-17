Nord stream 2 оскаржив рішення німецького регулятора щодо директиви ЄС

Оператор "Північного потоку-2", Nord Stream 2 AG, подав апеляцію в суд Дюссельдорфа на рішення Федерального мережевого агентства Німеччини (BNA), яке відмовило у звільненні проєкту від вимог оновленої газової директиви ЄС.

Про це повідомили в компанії Nord Stream 2 AG, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"15 червня компанія Nord Stream 2 подала апеляцію проти рішення BNA у Верховний регіональний суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 наполягає, що на 23 травня 2019 року газопровід був завершений з точки зору економічної функціональності. Компанія прийняла безповоротні інвестиційні рішення на мільярди євро, грунтуючись на правовій базі, що діяла, задовго до того, як Європейська комісія оголосила про наміри змінити газову директиву", - заявили в Nord Stream 2 AG.

У компанії зазначили, що "міжнародні правові експерти підтвердили, що звуження визначення "завершення проєкту" до висновку про фізичне будівництво газопроводу порушить захист законних очікувань та інших фундаментальних прав у законодавстві ЄС. "Це також суперечило б конституційним гарантіям Основного закону Німеччини", - кажуть в Nord Stream 2.

"Відхилення заявки Nord Stream 2 показує дискримінаційну дію зміненої газової директиви ЄС. Nord Stream 2 раніше подав позов про скасування поправок до газової директиви в Генеральний суд ЄС і веде арбітражний розгляд в рамках договору до Енергетичної Хартії", - впевнені в Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, у травні Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.