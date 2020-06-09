В Іспанії за відсутність маски в громадських місцях штрафуватимуть на 100 євро

Уряд Іспанії схвалив проєкт регулювання після настання так званої "нової нормальності" після закінчення надзвичайного стану – носіння масок у громадських місцях буде обов’язковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Publico.

Обов'язок використання масок буде поширюватися на всіх людей старше 6 років "на дорогах загального користування, у відкритих громадських просторах і в будь-яких закритих приміщеннях для громадського користування за умови, що неможливо гарантувати підтримку безпечної відстані від півтора до двох метрів". Також маски будуть обов’язеовими у громадському транспорті.

Порушникам вимоги щодо носіння масок загрожує штраф у 100 євро.

Декрет про нову нормальність також передбачає обов'язкове декларування захворювання, а це означає, що необхідно буде "надати компетентному органу громадської охорони здоров'я всі дані, необхідні для епідеміологічного спостереження та нагляду за перебігом хвороби".

Автономні спільноти зобов'язані інформувати систему охорони здоров'я країни про надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я, надавати дані про епідеміологічну ситуацію, гарантувати проведення тестів в медичних установах всім пацієнтам з підозрою на коронавірус, забезпечити достатню кількість медичного персоналу.

Проєкт уряду ще має затвердити парламент.

Нагадаємо, з 8 червня більша частина Іспанії перейшла до останнього етапу послаблення карантинних обмежень.