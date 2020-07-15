Посольство України в Єревані облили борщем через заяву МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном

Протестувальники облили борщем посольство України у столиці Вірменії, висловлюючи обурення у зв’язку з заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє вірменське видання Panorama.

За інформацією видання, акцію організувало молодіжне крило партії Дашнакцутюн. Протестувальники прийшли під посольство з плакатами українською та англійською мовами, з гаслами "Ганьба Україні", "Україна + Азербайджан", "Підтримуйте справедливість, а не Азербайджан", "Не будь як Україна", та скандували "Україна, не провокуй", "Не підтримуйте агресора".

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"Азербайджан вже кілька днів оголошує війну Вірменії, на кордоні відбуваються сутички. Різні держави та організації зробили заяви з цього приводу. Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна вбиває клин у вірменсько-українські відносини", - цитує видання учасників акції.

Після цього двері посольства облили борщем, плакати залишили під стінами.

(поява протестувальників – з 14-ї хвилини відео)

13 липня МЗС України виступило із заявою, в якій закликало сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки, прийнятих в 1993 році.

"Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

Вчора у зв’язку з цією заявою українського посла викликали до МЗС Вірменії.

Нагадаємо, 12 липня Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн. Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

14 липня Азербайджан повідомив про загибель під час бойових дій генерал-майора Полада Гашимова та полковника Ільгара Мірзоєва, який був начальником артилерії армійського корпусу