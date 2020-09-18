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В ЄС не розуміють, чому в проєкті бюджету України відсутні кошти на енергоефективність

П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:52

Глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Україна порушує зобов’язання перед Євросоюзом і Німеччиною, не передбачивши в проєкті бюджету кошти на енергоефективні заходи. 

Про це Маасікас сказав під час 11-го Енергетичного дня, організованого Європейсько-українським енергетичним агентством, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам складно зрозуміти, що в проєкті бюджету на 2021 рік Україна не передбачила коштів на енергоефективність. Але там є 3 млрд грн на підтримку вугільних компаній. Це суперечить заяві на підтримку "зеленої" угоди й не відповідає зобов'язанням України перед ЄС і Німеччиною щодо спільного фінансування енергоефективності", - сказав європейський дипломат. 

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Водночас він висловив сподівання, що під час обговорення проєкту закону про держбюджет на 2021 рік у Верховній Раді "український вклад буде окреслено".

"Я переконаний, що вже на саміті Україна-ЄС 1 жовтня сторони офіційно підтвердять зацікавленість у "зеленій" угоді", - додав Маасікас.

Раніше Маасікас заявляв, що Європейський Союз запропонує Україні підтримку в реалізації програм, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

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