ЄС виділить Румунії близько €900 млн на першу автомагістраль через Карпати 

Єврокомісія погодила надання Румунії 875,5 млн євро для спорудження першої автомагістралі через Карпати, який забезпечить сполучення від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Про це йдеться у документі Єврокомісії, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Йдеться про першу ділянку Сибіу-Пітешті у центральній Румунії - частину автомагістралі, яка стане першою автомагістраллю через румунські Карпати та забезпечить безперешкодне сполучення через всю територію Румунії від порту Констанца до Недлака на угорському кордоні.

Проєкт є частиною загальноєвропейського інфраструктурного проєкту "Транс'європейські транспортні мережі".

"Цей проєкт вирішить серйозну проблему транспортної мережі Румунії. Він підвищить безпечність, скоротить час поїздок та знизить вартість поїздок для пасажирів і транспортування вантажів", - зазначила єврокомісар Еліза Феррейра.

Завершення будівництва планують на 2026 рік.

Також Єврокомісія погодила виділення Румунії 578,4 млн євро для покращення механізму реагування на надзвичайні ситуації, що передбачає придбання обладнання і навчання фахівців екстрених служб.