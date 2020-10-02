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Швейцарська Женева встановила найвищу у світі мінімальну заробітну плату

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Швейцарська Женева встановила найвищу у світі мінімальну заробітну плату

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 17:17

У швейцарському кантоні Женева заробітна плата буде найвищою у світі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

На референдумі, що проходив минулими вихідними, громадяни підтримали запровадження мінімальної погодинної оплати праці на рівні 23 швейцарських франки (приблизно 21 євро) без вирахування податків. 

У Швейцарії стандартна тривалість робочого тижня - 42 години. Відтак місячна заробітна плата працівника на "мінімалці" без вирахування податків становитиме близько 4 тисячі євро.

Підвищення заробітної плати тепер торкнеться орієнтовно 30 тисяч працівників, з яких дві третини - жінки. 

Деякі роботодавці, з якими спілкувалися репортери, не в захваті від рішення, пояснюючи, що їхні фінансові справи суттєво погіршились через пандемію коронавірусу.

За порівнянням, яке наводить Euronews, кантон Женева тепер в рази випереджає за рівнем мінімальної винагороди усіх європейських сусідів Швейцарії. 

У Люксембурзі місячна "мінімалка" без вирахування податків становить 2142 євро, у Франції - 1539 євро ("на руки" працівник отримує 1219).

Водночас варто враховувати, що і вартість життя у Швейцарії, зокрема у Женеві, надзвичайно висока. Місячна вартість оренди житла складає близько 2 тисяч франків, також дуже коштовне медичне страхування. 

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Швейцарія
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