Швейцарська Женева встановила найвищу у світі мінімальну заробітну плату

У швейцарському кантоні Женева заробітна плата буде найвищою у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

На референдумі, що проходив минулими вихідними, громадяни підтримали запровадження мінімальної погодинної оплати праці на рівні 23 швейцарських франки (приблизно 21 євро) без вирахування податків.

У Швейцарії стандартна тривалість робочого тижня - 42 години. Відтак місячна заробітна плата працівника на "мінімалці" без вирахування податків становитиме близько 4 тисячі євро.

Підвищення заробітної плати тепер торкнеться орієнтовно 30 тисяч працівників, з яких дві третини - жінки.

Деякі роботодавці, з якими спілкувалися репортери, не в захваті від рішення, пояснюючи, що їхні фінансові справи суттєво погіршились через пандемію коронавірусу.

За порівнянням, яке наводить Euronews, кантон Женева тепер в рази випереджає за рівнем мінімальної винагороди усіх європейських сусідів Швейцарії.

У Люксембурзі місячна "мінімалка" без вирахування податків становить 2142 євро, у Франції - 1539 євро ("на руки" працівник отримує 1219).

Водночас варто враховувати, що і вартість життя у Швейцарії, зокрема у Женеві, надзвичайно висока. Місячна вартість оренди житла складає близько 2 тисяч франків, також дуже коштовне медичне страхування.