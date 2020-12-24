Кулеба розповів про 7 пріоритетів української дипломатії на наступний рік

У наступному, 2021 році робота Міністерства закордонних справ та українських дипломатів буде зосереджена на семи пріоритетних питаннях.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції 24 грудня.

Першим пріоритетом залишиться протидія російській агресії та зміцнення безпеки України.

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Другий напрямок - питання, пов'язані з пандемією коронавірусу, оскільки це залишатиметься викликом ще тривалий час.

Третій пріоритет - запуск Кримської платформи, ініційованого Україною міжнародного майданчика для дискусії щодо проблем Криму та майбутньої деокупації півострова. Дмитро Кулеба зазначив, що Росія докладатиме усіх зусиль, щоб дискредитувати її, та що цей майданчик ймовірно буде одним з епіцентрів російської гібридної війни проти України.

Четвертим пріоритетом Дмитро Кулеба назвав розробку "якісно нової та ефективної" політики України щодо закордонних українців.

"Потреба в такій політиці давно перезріла… Нам потрібно подивитися на структуру закордонних українців і їхні потреби. А потреба української держави - зберігати єдність української спільноти у світі, де б ці люди не були... Ми маємо підтримувати громадську діяльність українців, намагання захищати свої інтереси через політичні інститути... Ми маємо чітко визначити, якою є роль українців у політичному та економічному житті конкретної країни і як це може допомогти просуванню інтересів України", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що для цього планують консультуватися і з представниками української діаспори.

П'ятий пріоритет - нарощування експорту та залучення інвестицій. Дмитро Кулеба зазначив, що вже у цьому році змінили підходи до роботи з експортерами, і надалі ця діяльність продовжиться.

Шостий пріоритет - утримувати та зміцнювати позиції України у сфері енергетики, насамперед водневої. "Ця задача стає політичною. Той, хто відстане у переході на зелену економіку, втратить позиції у світі, тому потрібно працювати над тим, щоб у відносинах з ЄС та іншими партнерами зміцнювати позицію України", - зазначив Дмитро Кулеба.

Сьомим напрямком стане активізація співпраці з країнами Африки.

"Ми відкриємо новий обрій для української дипломатії - це Африка. Ми ретельно готувалися до виходу на африканський континент, зважуючи амбіції зі своїми можливостями… Ми побудували обережну, зважену і, сподіваюся, дієву політику, яка дозволить зміцнити наші позиції в цьому регіоні. Це буде вигідно українському бізнесу, державі та громадянам", - розповів Дмитро Кулеба.

Стратегічний документ щодо відносин з країнами Африки буде поданий на розгляд президента.

Дмитро Кулеба зазначив, що також продовжиться активна співпраця з країнами Центральної і Східної Європи, у тому числі розвиток формату "Люблінського трикутника".