У Британії занепокоєні поширенням коронавірусу у супермаркетах

У Великій Британії заявили про занепокоєність поширенням COVID-19 у супермаркетах, особливо через людей, які порушують правила, не носячи масок під час покупок.

Про це заявив у понеділок міністр з питань розповсюдження вакцин проти COVID Надхім Захаві, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми стурбовані тим, що, наприклад, у супермаркетах нам потрібно переконатись, що люди насправді носять маски і дотримуються односторонньої системи", - сказав він.

Водночас міністр не став казати, що дотримання правил повинно бути відповідальністю супермаркетів, а не приватних осіб.

"Ми просимо всіх, кожного з нас. Ці правила не є межами, до яких слід примушувати. Ці правила існують, щоб спробувати переконатися, що ми тримаємо вірус під контролем", - сказав він.

"Найголовніше, що потрібно зробити зараз, це дотримуватися правил під час походів у супермаркет", - додав Захаві.

Міністр також похвалив супермаркети за те, що вони виконали "надзвичайну роботу", обслуговуючи громадськість та пропонуючи приміщення для розгортання вакцинації.