Партію Меркель очолив проросійський Армін Лашет

Партія Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" обрала свого нового лідера. Ним стане Армін Лашет (Armin Laschet) - нинішній прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія, який підтримує завершення будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На роль лідера Християнських демократів претендували, на додачу до Лашета, Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) - корпоративний юрист, та Норберт Реттген (Norbert Roettgen) - експерт з міжнародної політики. Вперше в історії конгрес політсили та голосування відбувалися онлайн.

У першому раунді голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної більшості голосів. Далі з голосування вибув Реттген. Врешті перемогу здобув Лашет.

За словами генерального секретаря "християнських демократів", Лашет отримав 521 голос проти 466 за Мерца. Ще четверо учасників голосування утрималися. Всього учасники конгресу віддали 991 голос.

Зазначимо, Армін Лашет відомий своєю проросійською позицією. Серед іншого, він виступає за завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", у тому числі після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Детальніше про те, що може означати для України лідерство Арміна Лашета читайте у статті: Шлях до Росії: чого чекати Україні від наступника Ангели Меркель.

Нагадаємо, Ангела Меркель вже давно оголосила, що не планує переобиратися на посаду канцлера на п’ятий термін, та підтвердила своє рішення у новорічному зверненні. Наступні федеральні вибори відбудуться 26 вересня 2021 року.

Зазвичай кандидатом на посаду федерального канцлера від ХДС та її баварського партнера, Християнського соціального союзу, є лідер Християнських демократів. Проте цього разу повести на вибори ХДС-ХСС може і лідер останньої, Маркус Зьодер - прем’єр Баварії та один з найпопулярніших політичних діячів у Німеччині.

Криза ускладнила трьом кандидатам можливість створити реальний імпульс для своїх заявок на лідерство, в той час як опитування показують, що багато німців вважали за краще б бачити наступним канцлером Маркуса Зьодера.

Рішення щодо кандидата від цих партій на посаду федерального канцлера очікується у березні.