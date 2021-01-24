В Іспанії подав у відставку голова Генштабу, який вакцинувався поза чергою

В Іспанії міністр оборони прийняла відставку голови Генштабу ЗС Мігеля Анхеля Вільйяррої після скандалу з позачерговою вакцинацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC.

У заяві, розповсюдженій для ЗМІ у суботу Мігель Анхель Вільярроя пояснив свою відставку "метою збереження іміджу Збройних сил".

Відставка відбулася через 24 години після витоку інформації про те, що він поза чергою отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу разом з іншими військовими командувачами Генштабу в рамках плану вакцинації Збройних сил.

Зараз у Збройних силах Іспанії проводять перевірку у зв'язку з неналежним виконанням протоколу вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я зарезервувало квоту вакцин для Збройних сил, для яких було встановлено три пріоритетні групи: 1. медичний персонал армії; 2. військовослужбовці, які збираються брати участь у міжнародних місіях; 3. Командування, залежно від їх віку. Останнім пунктом скористався голова Генштабу.

З відставкою голови Генштабу міністерство оборони намагається врегулювати кризу, спричинену вакцинаційною кампанією у Збройних Силах, і яка може призвести до інших звільнень у найближчі дні, якщо стане відомо про інші випадки спірних щеплень.

У листі, надісланому міністру генерал Вільярроя захищає, що він постійно дотримувався встановлених протоколів.