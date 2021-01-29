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Усі сусіди України, крім Молдови, залишилися у "червоному" списку МОЗ

П'ятниця, 29 січня 2021, 12:50

В оновленому списку країн за ситуацією з епідемією коронавірусу усі сусіди України, крім Молдови, залишились "червоними".

Як пише "Європейська правда", про це свідчить оновлений список Міністерства охорони здоров’я, оприлюднений 29 січня.

Порівняно з попереднім списком від 22 січня, країн "червоної зони" побільшало - до 74 замість 68.

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні - наразі це 169,7 (порівняно з 204,3 тиждень тому).

Серед сусідів України "зеленою" залишається тільки Молдова. Там показники майже на тому ж рівні, що й українські - 168,8.

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Для Угорщини це 171,5, а в решті країн-сусідів України він більший за 200 на 100 тисяч населення. 

У "зеленому списку" залишаються також Туреччина та Єгипет. 

Чорногорія, яка нещодавно знову почала впускати українських туристів без тесту, залишається "червоною" та з показником 945,9 - серед першої десятки країн з найгіршою ситуацією. Лідирує серед них Португалія з показником 1429,4 заражень на 100 тис. населення за останні 14 днів.

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