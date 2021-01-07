У РФ вважають причиною штурму Капітолію "архаїчність електоральної системи США"

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що причинного "розколу суспільства, який зараз спостерігається в США", є невідповідність країни "сучасним демократичним стандартам".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Коммерсант, таку заяву зробила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Назвав штурм Капітолію, "внутрішньою справою США", Захарова одночасно заявила, що "електоральна система в США архаїчна, вона не відповідає сучасним демократичним стандартам, створюючи можливості для численних порушень, а американські ЗМІ стали інструментом політичної боротьби".

За її словами, "це багато в чому стало передумовою розколу суспільства, який зараз спостерігається в США".

Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів до парламенту увірвалися мітингарі. Все про події минулої ночі читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE" .

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".