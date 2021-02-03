США вперше розмістять стратегічні бомбардувальники у Норвегії
До Норвегії вперше прибули військові США для розгортання надзвукових стратегічних бомбардувальників В-1В Lancer.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві командування американських збройних сил в Європі.
"Вперше в Норвегії понад 200 військовослужбовців ВПС США з експедиційної ескадрильї бомбардувальників B-1 Lancer прибудуть для підтримки майбутніх місій Цільової групи бомбардувальників (BTF) з авіабази Ерланд, Норвегія. Військовослужбовці будуть частиною передової групи для виконання запланованих місій в найближчі тижні, які будуть виконуватися протягом обмеженого часу", - йдеться в повідомленні.
Підготовка персоналу ВПС США включатиме безліч областей, починаючи від операцій на Крайній Півночі і закінчуючи поліпшенням взаємодії з союзниками і партнерами.
У січні ЗМІ повідомляли, що на норвезьку авіабазу планується перекинути оперативну групу в складі чотирьох стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer. Очікується, що це відбудеться в період з 7 по 20 лютого.
Зараз на цій авіабазі базуються ескадрилья винищувачів F-35A Lightning II ВПС Норвегії і підрозділ вертольотів.
ВПС США минулого року оприлюднили нову арктичну оборонну стратегію, спрямовану на посилення своєї присутності в регіоні та протидію загрозам з боку Росії та Китаю.
Нещодавні місії були або організовані з Великої Британії, де бомбардувальники зазвичай розміщуються під час навчань в Європі, або вони здійснювали безпосадкові перельоти між США та Північним регіоном.
У розпал "холодної війни" стратегічні бомбардувальники часто перетинали регіон. Бомбардувальники, такі як B-52 і F-111, базувались у Британії, але їм не було дозволено використовувати норвезькі авіаційні бази навіть для навчань, оскільки уряд в Осло заборонив союзним літакам, здатним до ядерних операцій, використовувати свою територію.
Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 90-х їх модернізували виключно для звичайних місій.