ЄС у рамках боротьби з раком хоче вказувати про шкоду алкоголю на етикетках

Європейська комісія у рамках свого плану боротьби з раком запропонувала до кінця 2023 року зобов’язати вказувати на пляшках про шкоду алкогольних напоїв для здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

У плані, представленому в середу, йдеться, що Брюссель запропонує маркувати алкогольні напої обов'язковими вказівками про їх інгредієнти і харчову цінність до кінця 2022 року, а попередженням про шкоду для здоров'я на етикетках - до кінця 2023 року.

Водночас Маргаритіс Схінас, комісар з просування європейського способу життя, заявив що "ми не будемо маркувати вино як щось токсичне". "Це те, ким ми є, частина нашого способу життя", - сказав він.

Ульріх Адам, генеральний директор галузевої групи spiritsEUROPE, привітав план боротьби з раком, і сказав, що його група "повністю підтримує цільові рекомендації, які, як доведено, знижують шкідливе споживання алкоголю".

"Ми раді бачити, що Комісія планує заохочувати ініціативи з саморегулювання та спільного регулювання, пов'язані з маркетингом - областю, в якій наш сектор вже давно домагається високих стандартів і цілей", - додав він.