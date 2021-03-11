ЄС продовжить обмеження на експорт вакцин до кінця червня

Країни ЄС домовились про продовження контролю експорту вакцин проти коронавірусу до кінця червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відповідно до того, що офіційно називається схемою дозволу на експорт, запровадженою в січні, ЄС доручив митним органам блокувати весь експорт вакцин проти COVID-19 до приблизно 100 країн світу, якщо тільки вони не отримають дозволу на експорт від національних урядів ЄС. Спочатку ця схема діяла до кінця березня.

Обмеження здебільшого стосуються багатих країн, таких як Велика Британія, США, Канада та Австралія, які імпортували дози з ЄС. Поки країни ЄС дозволяли більшість поставок, включаючи весь експорт вакцини BioNTech / Pfizer, Італія на початку цього місяця за дозволом Єврокомісії заблокувала доставку близько 250 000 доз AstraZeneca до Австралії.

ЄС зробив виняток для таких близьких партнерів, як Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн та Ісландія, а також Західні Балкани, країни Північної Африки та інші середземноморські країни, такі як Ліван та Ізраїль, а також бідні країни, охоплені так званою ініціативою COVAX.

Очікується, що Брюссель доопрацює та оголосить про рішення продовжити схему в четвер.

У своєму маніфесті, опублікованому у вівторок, президент Європейської ради Шарль Мішель висловив подив, що ЄС звинуватили в егоїстичному накопиченні вакцин, наполягаючи на тому, що США та Британія ввели набагато більш обмежувальні заборони на експорт.