Іспанія четвертою в ЄС узаконила евтаназію

Іспанія приєдналася до небагатьох країн світу, які узаконили евтаназію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Конгрес депутатів, 202 голосами "за", 141 "проти" та двома "утримались", схвалив відповідний закон, ініційований Іспанською соціалістичною партією, який набере чинності протягом трьох місяців.

Щоб просити про евтаназію, особа повинна "страждати важкою та невиліковною хворобою або серйозним, хронічним та недієздатним станом", що спричиняє "нестерпні страждання".

Закон регулює як саму евтаназію - "безпосереднє введення речовини пацієнту компетентним медичним працівником", так і те, що називають самогубством із медичною допомогою - "рецепт або надання медпрацівником пацієнту речовини, щоб він міг самостійно вводити її, щоб спричинити власну смерть".

Із затвердженням закону Іспанія приєднується до невеликої групи країн, в яких регулюється евтаназія. Досі евтаназія була законною Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі та Канаді.

У Португалії Конституційний суд виступив проти такого закону, тоді як у Колумбії практика є законною, але не регулюється законодавчо. У Новій Зеландії відповідний закон повинен набути чинності в листопаді. У деяких штатах США та Австралії така практика також дозволена.