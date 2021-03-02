Україна в 2020 році стала третім найбільшим постачальником курятини в ЄС

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт курятини до країн Європейського союзу на 18,8%, але при цьому стала третім найбільшим постачальником м'яса птиці в цей регіон.

Про це свідчать дані звіту Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Зокрема, за минулий рік Україна скоротила експорт курятини до ЄС до 108,6 тис. тонн з 133,8 тис. тонн у 2019 році.

Згідно зі звітом, найбільшим експортером курятини до Євросоюзу у 2020 році стала Бразилія (227,6 тис. тонн), на другому місці - Таїланд (131,3 тис. тонн).

Імпорт курятини з ЄС до України за минулий рік хоч і перевищив експорт, але скоротився порівняно з 2019 роком на 18,2% - до 145,8 тис. тонн. Україна стала третім топ-імпортером м'яса птиці з ЄС після Гани і Філіппін.

Україна в 2020 році оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини - 431 тис. тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася і становила 555 млн дол. (проти 579 млн дол. у 2019 році).