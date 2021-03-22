Рада ЄС підтримала стратегію кібербезпеки для блоку

Рада ЄС схвалила висновки щодо стратегії кібербезпеки ЄС, яка окреслює план дій для захисту компаній і пересічних громадян від новітніх кіберзагроз.

Про це повідомляє пресслужба, пише "Європейська правда".

Стратегію у грудні 2020 року презентувала Єврокомісія та високий представник ЄС із закордонних справ.

У висновках Рада ЄС передбачає такі кроки як створення мережі безпекових центрів на всій території блоку, які б займалися моніторингом і могли заздалегідь помічати загрозу; визначення спільного центру з кібербезпеки, який був би основним консультаційним органом для визначення політики.

Також йдеться про продовження впровадження технології зв’язку 5G та заходи для її безпечності; прискорення провадження базових стандартів інтернет-безпеки; підтримка розвитку надійного шифрування, при цьому залишаючи інструменти для роботи правоохоронців; розширення співпраці з міжнародними партнерами у сфері кібербезпеки.

Пропонують звернути особливу увагу на попередження і протидію системним кібератакам, які можуть бути спрямовані на критичну інфраструктуру, демократичні інституції та процеси.

Серед іншого, пропонують створити при Розвідувально-ситуаційному центрі ЄС (INTCEN) спеціальну групу кіберрозвідки, яка б посилила роботу відомства у цій сфері.

"Для розвитку, впровадження та моніторингу пропозицій, окреслених у стратегії кібербезпеки, Рада звертається з проханням до Єврокомісії та високого представника розробити детальний план імплементації. Рада також буде моніторити прогрес імплементації даних висновків через план дій, який буде регулярно переглядатися й оновлюватися", - додають у повідомленні.