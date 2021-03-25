Польща посилює карантин на тлі рекорду заражень

Уряд Польщі через стрімке погіршення ситуації з коронавірусом анонсував додаткові карантинні обмеження, що набудуть чинності з суботи, 27 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Дитсадки та ясла загалом закриваються і працюватимуть тільки для дітей, чиї батьки працюють медиками або у правоохоронних органах.

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Припиняється робота перукарень і салонів краси.

Повинні будуть закритися великі магазини будматеріалів та меблів площею понад 2000 квадратних метрів. У магазинах, які не зачиняють, необхідно буде стежити за кількістю відвідувачів і не впускати більше, ніж 1 людина на 15 квадратних метрів площі.

Церкви не зачиняють, але зобов’язують не впускати більше людей, ніж одна особа на 20 квадратних метрів площі.

Робота спортивних закладів продовжиться лише для професійних спортсменів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.

Нагадаємо, Польща ще 20 березня повернулась у національний локдаун. На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

25 березня в країні зареєстрували новий максимум заражень за увесь час епідемії - понад 34 тисячі нових хворих за добу.