У Польщі почали перевозити коронахворих між регіонами через нестачу місць у лікарнях

У Польщі важких хворих на коронавірус почали перевозити між регіонами через перевантаженість місцевих лікарень.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомив на пресконференції речник міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич.

За його словами, близько 20 коронахворих із Сілезького воєводства вже відправили швидкими до сусіднього Опольського воєводства, де ситуація поки краща.

В цілому у країні найбільш скрутна ситуація в лікарнях - у Сілезькому, Нижньосілезькому та Мазовецькому воєводствах, там заповнено більше 80% місць.

Речник додав, що МОЗ готує можливості для перевезення пацієнтів також повітряним транспортом.

"На даному етапі у цьому немає необхідності, але якщо вона з’явиться - ми зможемо щоденно транспортувати до 40 людей у лікарні, розташовані в інших регіонах", - сказав він.

Раніше журналісти RMF неофіційно дізналися, що для майбутніх евакуацій визначили 11 гелікоптерів польської повітряної служби порятунку.

Сілезьке воєводство - серед перших за кількістю зареєстрованих заражень. З 17 тисяч виявлених за останню добу випадків, на нього припадає майже 2700.

Нагадаємо, 26 березня Польща зареєструвала новий максимум приросту хворих - понад 35 тисяч за добу. З них понад 5 тисяч припадали на Мазовецьке та Сілезьке воєводства.