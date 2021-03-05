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Латвія готова розглянути купівлю "Спутника V", якщо вакцину схвалить ЄС

П'ятниця, 5 березня 2021, 18:50

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс заявив, якщо Європейське агентство з лікарських засобів схвалить до використання вакцину "Спутник V" в ЄС, то Латвія розгляне можливість її придбання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ми будемо використовувати кожну безпечну і науково обґрунтовану можливість зберегти життя і здоров'я людей Латвії", - заявив Павлютс агентству LETA.

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Міністр зазначив, що приймаючи рішення щодо придбання "Спутника V", відомство розглядатиме доступність вакцин. За його словами, вже в середині року у Латвії буде доступно дуже багато вакцин від семи виробників. 

Радниця міністра Ласма Біндер відзначила, що Міністерство охорони здоров'я розглядало таку можливість і вирішило, що буде формувати портфель вакцин з препаратів, рекомендованих Європейським агентством з лікарських засобів. 

Додамо, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте раніше заявила, що її країна не закуповуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Агентство цього тижня заявило, що почало експертизу "Спутник V" - процес, який може призвести до його схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС.

Вакцина "Спутник V" вже схвалена або розглядається для схвалення в трьох країнах-членах ЄС - Угорщині, Словаччині та Чехії. 

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