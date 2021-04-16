У французькому місті в банках з варенням знайшли золото на 600 тисяч євро

У французькому місті Море в старій будівлі, призначеній для ремонту, знайшли три банки з варенням, наповнених золотими злитками та сотнями золотих монет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Мер Море, невеликого промислового міста в мальовничій долині Жура, сказав, що цінність знахідки склала понад 600 000 євро.

Співробітники мерії спочатку знайшли три банки з варенням з золотими злитками та монетами на суму 500 000 євро, а потім відкрили сейф, захований за коробками в шафі, і знайшли золоті монети на суму до 150 000 євро.

Мер Лоран Петі сказав, що в триповерховій будівлі в центрі міста жили чотири брата і сестри без дітей. Коли останній помер у віці 90 років минулого року, родич запропонував продати будівлю ратуші за 130 000 євро.

Море, як і багато інших міст Франції, прагнуло скупити і відремонтувати старі будівлі, щоб повернути сім'ї назад в свій спорожнілий центр.

"Будинок був забитий предметами і меблями. Було кілька поколінь, які нічого не викидали, все зберігали і жили дуже економно. Я погодився, що ми купимо власність в тому вигляді, в якому вона є, і поступово самі викинемо вміст", - сказав Петі.

У банках були п'ять золотих злитків вагою близько кілограма і 1000 золотих монет, які оцінили в 500 000 євро. Друга знахідка, сталася нещодавно, коли був зламаний сейф, знайдений позаду шафи за картонними коробками, і в ньому були виявлені ще сотні золотих монет на суму до 150 000 євро.

Петі сказав, що літній родич, який продав будинок, стоїчно відреагував на знахідку, яка тепер належить мерії. Продавець чув сімейні чутки про захований скарб, але не думав, що він все ще існує. "Він був дуже філософськи налаштований - він чув про схованку з золотом, але думав, що його роздали", - сказав мер.

Знахідка невелика в порівнянні з річним бюджетом міста в 6 мільйонів євро, але вона буде витрачена на спеціальний громадський проект, рішення по якому ще не прийнято.